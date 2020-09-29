Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç ilçesine bağlı Nasuhbey ve Umurca köylerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, köy sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Canalp, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Lalapaşa ilçesinde bulunan okulları ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, yüz yüze eğitime katılan öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulda incelemede bulunan Arpacı, öğrencilerle sohbet edip, temassız oyunlarına katıldı.

Arpacı'ya ziyaretlerinde, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan ve Nail Yılmaz ile Lalapaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Danış da eşlik etti.

Enez Kaymakamı Göktaş, güvenlik birimlerini ziyaret etti

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, ilçedeki güvenlik birimlerini inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Göktaş, ekiplere başarı diledi.