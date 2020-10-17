Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları titizlikle ilaçlıyor.

Ekipler, salgının yayılımını ve etkisini azaltmak için sırt pulvelizatörleri ve pulvelizatörlü traktörler ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaymakam Göktaş'tan kadın kooperatifine ziyaret

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Mutlu Eller Kadın Kooperatifi projesi kapsamında faaliyet gösteren kadın girişimcileri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, yapılan çalışmaları inceleyerek, bilgi aldı.

Göktaş'a ziyaretinde Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de eşlik etti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta'dan Lalapaşa'ya ziyaret

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Lalapaşa Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Usta, "Kardeş Belediyeler" projesi kapsamında Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan'la bir araya geldi.

Proje kapsamında belediye binasında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından belediye heyetleri ilçede incelemede bulundu.