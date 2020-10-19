Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Muhtar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çakal, mesajında, muhtarların vatandaşların sorunlarının iletilmesi ve çözümünde köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Muhtarların önemli görevleri yerine getirdiğini aktaran Çakal, şunları kaydetti:

"İdari sistemimizin en küçük idari biriminin yöneticisi olan muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. 442 sayılı köy kanuna göre köy muhtarı köy derneği organınca yani köydeki bütün seçmenler tarafından seçilmektedir. Bu yönüyle dünya da sadece bazı modern demokrasilerde uygulanan doğrudan demokrasinin çok köklü bir örneğidir. Köydeki seçmenler sınırlı da olsa Köy Derneği ile doğrudan yönetime katılabilmektedir. Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum."

Havsa'da yol yapım çalışması

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında ekiplerin Yeni Mahalle'de asfaltlama yaptığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktaran Balkan, "Caddedeki kazıma ve temizleme çalışmasının ardından asfalt serimine başlandı. Aynı zamanda Hacı Gazi ve Varoş mahallelerimizdeki yol kazıma ve temizleme işleminin ardından önümüzdeki günlerde karayolları koordinesinde asfalt serme işlemine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Günü

Keşan'daki mahalle ve köy muhtarları, Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Keşan Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Ziyaretten dolayı muhtarlara teşekkür eden Helvacıoğlu, "Devletimizi temsil ve milletimize hizmet noktasında önemli görevler üstlenen, mahalle ve köylerimizin seçilmiş temsilcileri kıymetli muhtarlarımızı belediyemizde ağırladık." ifadelerini kullandı.