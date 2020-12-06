Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Feyzullah Uyanık'ın, Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yenidünya Gürgen danışmanlığında doktora tezi olarak hazırladığı çalışması Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Tuna'nın Kuzeyine Yönelik Osmanlı Siyaseti ve Eflak- Boğdan Özerkliğinin Restorasyonu (1774-1834)" adı ile yayımlanan eserde, 400 yılı aşkın süre Osmanlı Devleti'nin himayesinde kalmış olan Eflak ve Boğdan'ın, 1774-1834 yılları arasında yaşadığı değişim ve dönüşüm serüveni kaleme alındı.

Açıklama görüşlerine yer verilen Dr. Uyanık, kitapta, Osmanlı Devleti'nin Eflak-Boğdan'daki hükümranlık haklarını korumak için titizlikle uyguladığı yönetim ve siyaset stratejilerinin çok yönlü bir bakış açısıyla çağdaş kaynakların rehberliğinde ele alındığını belirtti.

Keşan'da sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor

Keşan Belediyesi, sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede bulunan kedi ve köpek mama odaklarına yiyecek bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Canlarımızı her zaman düşünüyoruz. Onlar bizlere Allah'ın emaneti, onları korumak, aç bırakmamak hepimizin görevi. Hayvanları sevelim." denildi.