Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

14.01.2021 13:51
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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bülent Atalay'ın, "Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Siyasi Faaliyetleri (1908-1923)" adlı kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bülent Atalay'ın, "Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Siyasi Faaliyetleri (1908-1923)" adlı kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kitap yeniden düzenlenmiş ve genişletilmiş baskısıyla kısa süre önce okuyucularla buluştu.

Arşiv belgelerine ve kaynaklara dayanılarak hazırlanan eser, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin önemli yönlerini aydınlatarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin seyrinde oynadığı aktif rolü, tarihsel bir bağlam içerisinde okuyucusuna sunuyor.

"Romanlar: Tarihleri, Kökenleri, Göç Yolları, Dilleri, Eğitimleri ve Gelenekleri" kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz'ın yayın yönetmenliğini, editörlüğünü ise Prof. Dr. Emine Dingeç'in yaptığı, "Romanlar: Tarihleri, Kökenleri, Göç Yolları, Dilleri, Eğitimleri ve Gelenekleri" isimli kitap, Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Ilgaz, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek kitabını takdim etti.

Rektör Tabakoğlu, çalışmalarından dolayı Ilgaz'ı tebrik etti.

Enstitüde önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Tabakoğlu: şunları kaydetti:

"Roman dili ve kültürü konusunda önemli çalışmalara imza atan enstitümüz, çok önemli bir kitabı akademiye kazandırdı. Prof. Dr. Emine Dingeç'in editörlüğünde, uluslararası alanda tanınan iki Roman akademisyenin tarafından yazılan makalelerden oluşan kitap ülkemizde bu alanda önemli bir boşluğu dolduracaktır. Kitabın ön sözünü Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yazmış olması bu esere ayrı bir anlam kazandırıyor."

Ilgaz da kitabın enstitü aracılığıyla okuyucularla buluşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Rum Ortodoks Patrikhanesi, Trakya Üniversitesi, Bülent Atalay, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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