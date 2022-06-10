Edirne'den kısa kısa

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kaya, merkezde yeni açılan Aşçı Çırağı ve Pastacılık Kursu'nda eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Özgür Kaya, Süloğlu, İpsala, Güncel, Son Dakika

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