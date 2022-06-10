Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala Sınır Kapısı'nda yapım çalışması devam eden tır parkında incelemede bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, tır parkındaki inşa çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Güngör, sınır kapısı yolu üzerindeki metruk binalarda da inceleme yaptı.
Kaymakam Kaya, Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kaya, merkezde yeni açılan Aşçı Çırağı ve Pastacılık Kursu'nda eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi.
Kurs hakkında bilgi alan Kaya, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin tadına baktı.
Keşan'da uçkun ve larvasit ilaçlamaları sürüyor
Keşan Belediyesi, sivrisinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde uçkun ve larvasit ilaçlaması gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, halk sağlığını korumak için çalışmaların düzenli süreceği kaydedildi.
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