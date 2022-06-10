Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

10.06.2022 14:13
Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Keşan ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin seralarında yetiştirilen çiçeklerin düzenleme çalışmalarında kullanıldığı belirtildi.

İlçenin güzelleşmesi için çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümet konağımızın karşısında ve ilçemiz genelinde Keşan Belediyesi seralarımızda kendi imkanlarımızla ürettiğimiz yazlık çiçeklerle şehrimizi güzelleştiriyoruz. Ürettiğimiz çiçeklerle şehri güzelleştirirken aynı zamanda üreterek tasarruf sağlamış oluyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı Park ve Bahçeler Birimimizdeki emektar kadınlarımızla hemşerilerimize daha güzel ve estetik bir şehir sunma hedefiyle çalışıyor, Keşan'ımızı ilmek ilmek işliyoruz."

Helvacıoğlu, Cüneyt Yüksel'i ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali dolayısıyla Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yüksel önderliğinde dolu dolu bir programla festival organizasyonu gerçekleştiğini belirten Helvacıoğlu, "Festivalimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyor, başarılı organizasyon ve etkinlikler nedeniyle tüm emeği geçenleri kutluyor, bölge halkımıza da iyi eğlenceler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşan Bahçeşehir Koleji'nde mezuniyet töreni yapıldı

Keşan ilçesindeki Bahçeşehir Koleji'nde 8. ve 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı.

Belediye Başkan Vekili Sema Kılıç, törende öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

Kılıç, öğrencilerin heyecanını paylaştıklarını belirterek, "Mezun olan öğrencilerimizin hedefledikleri tüm başarıları elde etmesini yürekten diliyoruz. Öğrencilerimizin hayat yolunda her zaman yanlarında olacağız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.

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Kaynak: AA

Cüneyt Yüksel, Hükümet, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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