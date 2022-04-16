Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

16.04.2022 10:50
Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamlığınca gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

Süloğlu Kaymakamlığınca gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

Küküler Mesire Alanı'ndaki tesiste düzenlenen iftarda ezanın okunmasıyla oruç açıldı, şehit ve gaziler için dua edildi.

İftar yemeğine Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Doğaseverler Karia Yolu'nda yürüdü

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği üyeleri, Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotası olarak bilinen Kari Yolu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek üyesi 21 doğasever doğa ve tarihle iç içe olan yolda yürümenin keyfini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Hakan Eşme, güzel ve sorunsuz bir yürüyüş gerçekleştirildiğini belirtti.

Doğa yürüyüşlerinin süreceğini aktaran Eşme, "Bu yürüyüşler bir anlamda, yakın zamanda yapacak olduğumuz çok daha uzun ve farklı niteliğe sahip faaliyetin antrenmanı niteliğinde. Bu zorlu faaliyete katılan ve ekip ruhunu en iyi şekilde yaşatan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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