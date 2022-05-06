Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

06.05.2022 12:03
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu öğrencilerine yönelik kariyer planlama etkinliği gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu öğrencilerine yönelik kariyer planlama etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programda Doç. Dr. Yeşil meslek seçimine etki eden faktörler, doğru meslek seçiminin önemi, mesleklerin nasıl tanınabileceği ve meslekle ilgili doğru kararların nasıl verileceği gibi konularda bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkisi Bölümü öğrencileri Hakan Arslan, Burçin Gökdemir ve Halide Özkaya da üniversite deneyimlerini öğrencilere aktardı.

Konferans soru cevap bölümü ile sona erdi.

Sulama kanalı yenileniyor

Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Alibey Köyü'ndeki sulama kanalı yenileme çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Meriç Nehri'nin debisinin yükselmesi sonucu zarar gören kanalların yapım çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Kaymakçı, yapım çalışmasına destek veren Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti.

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Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Edirne, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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