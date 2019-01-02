Son Dakika Haberleri: Edirne Kahve Telvesinden Yaptığı Resimlerle Sergi Açtı

Edirne Kahve Telvesinden Yaptığı Resimlerle Sergi Açtı

1 saat önce

Kahve telvesinden yaptığı resimlerle sergi açtıEdirne'de atanamadığı için özel bir şirkette çağrı merkezinde çalışan resim öğretmeni Simge Akaret(28), içtiği kahve telvesinden kağıt üzerine yaptığı insan ve doğa resimlerlerinden oluşan bir sergi açtı.

Edirne Kahve Telvesinden Yaptığı Resimlerle Sergi Açtı, System.String[]
Kahve telvesinden yaptığı resimlerle sergi açtı

Edirne'de atanamadığı için özel bir şirkette çağrı merkezinde çalışan resim öğretmeni Simge Akaret(28), içtiği kahve telvesinden kağıt üzerine yaptığı insan ve doğa resimlerlerinden oluşan bir sergi açtı.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nün 3 yıl önce mezun olan Simge Akaret, atanamadığı için özel bir şirketin çağrı merkezinde çalışmaya başladı. İşyerinde sürekli kalemle bir şey çizme gereği duyan Akaret,

kalite güvenliği açısından telefon, kalem gibi gereçlerin kullanımları yasak olması nedeniyle kağıt bardakta içtiği Türk kahvesi telvesini boya, tahtadan karıştırıcı çubuğunu da fırça olarak kullanıp resim yapmaya başladı. Kahve telvesiyle karalayarak başladığı resim çizme alışkanlığı daha sonra arkadaşları tarafından beğenilme nedeniyle Akaret, Atatürk başta olmak üzere sevdiği film afişlerini, sanatçıların portre resimleri ile kentte bulunan tarihi yapı ve doğa resimlerini tahta çubuk kullanarak çizmeye devam etti. Yaptığı 30'dan fazla resimlerini kentte bulunan bir AVM'de sergi olarak açan Simge Akaret, tek isteğinin mesleği olan resim öğretmenliğine atanmak.

Resim yapmayı çok sevdiği bu yüzden her an resim çizmek istediğini belirten Simge Akaret, içtiği Türk kahvesi telvesiyle resim yapmaya iş yerinde içtiği kahve sonrası başladığını söyledi. Resim çizmek için yasak olan kalem ve fırçanın yanında olmadığından kağıt üzerine kağıt bardak dibine çöken kahve telvesi ile fırça yerine tahta karıştırıcıyla başlayan Akaret, 2015 yılında resim öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Fakat atanamadım atanamayınca özel bir şirkette çağrı merkezinde çalışmaya başladım. Çalıştığımız şirkette kalite güvenliğinden dolayı telefon, kalem gibi bunları kullanamıyorduk, o yüzden bende ressam olduğum için can sıkıntısından biraz da sanatı bırakmamak adına bir takım taktikler geliştirdim. İçtiğim Türk kahvesinin telvesinden karıştırma çubuğunu fırça olarak kullanarak resimler yapmaya başladım dedi.

Kahve telvesinden insan doğa ve yapı resimleri yapan Akaret, yaptığı resimlerin çevresindekilerin beğenmesi nedeniyle sergi açmaya karar verdiğini söyledi. Akaret, Yaptığım resimler çevremdeki insanlar tarafından çok beğenildi. Bende yapmaya devam ettim. Atatürk başta olmak üzere sevdiğim sanatçılar Şener Şen, Kemal Sunal, Barış Manço, Cem Karaca, Türkan Şoray, gibi bir çok ünlünün portelerini yaptım. Ayrıca, İstanbul'daki Galata Kulesi, Edirne Meriç ve Tunca nehirleri köprülerini kahve telvesiyle çizdim. Açtığım sergiyle daha çok kitleye ulaşmayı hedefliyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:38 Kaynak: DHA

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