Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da Taşıt Sayısı 771 Bine Ulaştı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 771 bin 799'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, aralık 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de aralık ayında 248 bin 205 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Motorlu kara taşıtı sayısı Edirne'de 208 bin 834, Kırklareli'nde 178 bin 621, Tekirdağ'da ise 384 bin 344 oldu.