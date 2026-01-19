Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Soğuk Hava Etkili

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Soğuk Hava Etkili
19.01.2026 10:16
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava nedeniyle sıcaklık sıfırın altında 8 dereceye düştü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Geçen hafta aralıklarla kar yağışlarının yaşandığı kentte kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşen kentte sokak çeşmeleri ve süs havuzları buz tuttu.

Vatandaşlar, bere, şapka ve şallarla soğuktan korunmaya çalıştı.

Hissedilen hava sıcaklığın sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de soğuk hava hakim oluyor.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken, kent merkezindeki süs havuzları buz tuttu.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasında bulunuyor.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Tekirdağ'da da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte süs havuzları buz tuttu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel

Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Soğuk Hava Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

10:49
SON DAKİKA: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
