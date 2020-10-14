Edirne "kırmızısı"na sahip çıkıyor - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak adlandırılan "Edirne kırmızısı"na (Rouge d'Adrinople) sahip çıktıklarını belirtti.

Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15. yüzyılda Edirneli boya ustaları tarafından elde edildikten sonra 1740'lı yıllarda Fransa'da üretilmeye başlanan Edirne kırmızısı renginin ulusal ve uluslararası alanda yeniden tanıtılarak parlak günlerine dönmesi için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Tabakoğlu, kentin kültürel ve turistik değerlerinden olan rengin tanıtımı için üniversitenin ev sahipliğinde 20 Ekim'de "1. Uluslararası Edirne kırmızısı e-Sempozyumu"nun düzenleneceğini anlattı.

Edirne kırmızısının bir renk olmaktan öte kültürel ve tarihsel değer, aynı zamanda kentsel bir turizm ögesi olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu göz önünde bulundurarak başlattığımız çalışmalar sonucu Edirne kırmızısı, dünyaya açıldığı bu coğrafyada yeniden eski parlak günlerine dönecektir. Üniversite olarak birçok alanda başlattığımız çalışmalar neticesinde rengin kent kimliğine kazandırılması öncelikli amaçlarımız arasında yer aldığı gibi çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması da nihai hedeflerimizden biridir.

Bu hedef doğrultusunda Edirne kırmızısı üzerine oluşturduğumuz stratejik planımızı uygulamaya koyarak çalışmalarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Planın devamlılığın sağlanması, renk üzerine oluşturulan stratejinin verimliliğini arttıracağı gibi rengin kent geneline nüfuz ederek sahiplenilmesine de imkan verecektir."

Türkiye, Romanya ve Yunanistan'dan akademisyen ve araştırmacıların katılacağı, genel koordinatörlüğünü Orkan Akman'ın yapacağı sempozyumun düzenleme kurulu ise Prof. Dr. Recep Karadağ, Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, öğretim görevlisi Kıvanç Ada ve Orkun Akman'dan oluşuyor.