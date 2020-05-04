Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, Edirne'nin fethinin 659. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'nin fethinin 659. yıl dönümünü kutladı.

Soytürk, yaptığı açıklamada, Edirne'yi Anadolu ve Rumeli'nin incisi, Osmanlı sultanlarının gözdesi, Osmanlı şairlerinin gül bahçesi bir şehir olarak niteledi.

Edirne'nin her medeniyet için özel ve önemli bir kent olduğuna vurgu yapan Soytürk, şunları kaydetti:

"Denilirse ki şehirler süsleriyle vardır. Edirne'nin süsleri hazırdır. Bir yanda Selimiye bir yanda Kırkpınar. Biri ruhun meş'alesi, diğeri kuvvetin yansıması. Başına Türk-İslam medeniyetinin pırlantalarla donanmış başkentlik tacını giymiş müstesna bir şehir. Filibe, Selanik, Üsküp, Saraybosna'nın, Şam, Kahire ve Bağdat'ın, Taşkent, Semerkant ve Buhara'nın, Konya, Bursa, Trabzon, Amasya, Manisa ve İstanbul'un dünya-ahiret kardeşi bir şehir.

Dünyada kimi şehirler kendi iç dinamiklerinden gelen bir albeniye sahiptir. Deyim yerindeyse ruhlarındaki çekicilikle tarihin aynasından görüntüleri hiç mi hiç eksilmez. Tarihin takvimini çağ tomarları olarak çevirdiğimizde miladi 5 Mayıs 1361'li yıllarda durursak Edirne'de Osmanlı adının başlangıcını da bulmuş oluruz. Eski bir Bizans kenti olan Edirne, I.Murat'ın tahta geçişinin ilk aylarında feth edilmiştir."

-"Der-i Saadet vasfına nail olmuş bir şehir"

Edirne'nin Bursa'dan sonra Osmanlı'ya başkentlik yaptığını anımsatan Soytürk, şöyle sürdürdü:

"Sarayları, kasırları, medreseleri, tekke ve zaviyeleri, türbeleri, camileri, hanları, hamam ve kervansarayları, bedesten ve kapalı çarşıları, çeşmeleri, sebilleri, Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki köprüleri ile bilim, fikir, kültür ve sanat hayatının da merkezi olmuştur. Edirne bir yandan Rumeli fetihleri için bir harekat üssü fonksiyonunu icra ederken, bir yandan da İstanbul'un fetih planlarının hazırlandığı merkez olur.

Medeniyetimizin, kültürümüzün bütün unsurlarıyla kucaklaştığı, Osmanlı Devletine imparatorluk yolunu açıp pay-ı taht olma şeref ve de der-i saadet vasfına nail olmuş, dünyanın müze şehirlerinden biri haline gelmiş, kültür, sanat ve edebiyatta ortaya konulan eserlerle, yetiştirdikleriyle dünyanın parmakla gösterilen şehirlerinden birisidir. Nöbet İstanbul'a ve Fatih'in kucağına bırakıldığında Edirne bilgeliğe çıkar. Velileri, şairleri, alimleri, ustaları, çırakları; uzayıp giden sıfatları ile. Edirne İstanbul'u fethetmiş ama Türk'ün her asırda görülen hakşinaslığıyla Edirne asla ihmal edilmemiştir."

Soytürk, fethin 659 yıl dönümünü kutladığını ifade ederek, başta Sultan Murat Hüdavendigar olmak üzere, kutlu şehri vatan kılan tüm şehitlerimizi minnetle andığını kaydetti.