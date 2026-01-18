Edirne Şoförler Odası\'nda Yeni Başkan Aytaç Dilci

EDİRNE (İHA) – Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda gergin geçen seçimlerin ardından mavi liste ile aday olan Aytaç Dilci başkanlığa seçildi.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 32. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılan seçimlerin ardından sona erdi. Gergin anlara sahne olan genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Kentte bin 179 üyesi bulunan Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda 827 geçerli oy kullanıldı. Seçimlere mavi liste ile giren Aytaç Dilci 457 oy alırken, kırmızı liste ile yarışan mevcut başkan Ali Şahin ise 367 oyda kaldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Aytaç Dilci, odanın yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda bulunan üyeler sonucu alkışlarla karşılarken, yeni başkan Aytaç Dilci'nin önümüzdeki günlerde yönetim kurulu ile birlikte mazbatasını alarak göreve başlaması bekleniyor. - EDİRNE