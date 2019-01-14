Edirne Ticaret Borsası
1 saat önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,381 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,381 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 48 işlemde 298,5 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,218, en yüksek 1,381 liradan alıcı buldu.
Borsada 23 ton da ayçiçeği satıldı. Ayçiçeği ise 23 işlemde kilogramı en düşük 2,201 en yüksek 2,491 liradan el değiştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:54 Kaynak: AA
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