Edirne Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi'nden ihtiyaç sahiplerine destek - Son Dakika

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, AB Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla ihtiyaç sahipleri için hazırlanan Ramazan kolilerini dağıtmaya başladı.

İhtiyaç sahiplerine yardım yapan dernek ve kuruluşlara ve ayrıca pandemi sürecinde kapanan, ETSO Üyesi işletmelerin çalışanlarına verilen kolilerin dağıtımına, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Genel Sekreter Nevzat Taşkın ve AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı katıldı.

Edirne'de, AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı tarafından organize edilen 450 gıda paketinin dağıtımı 5 Mayıs'ta başladı. Merkez mahalleleri ve köyleri başta olmak üzere farklı ilçelerde yapılan dağıtımın 9 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri Ağı ile birlikte, 19 ilde gıda paketleri dağıtarak, ülke çapında 30 bini aşkın kişiye ulaşıyor. Ramazan ruhunu yaşatmayı amaçlayan bu yardımın alıcıları arasında pandemiden etkilenen Türk aileleri ile mülteci aileler yer alıyor.

İslam dünyası için büyük önem taşıyan Ramazan ayında, herkesin yardıma muhtaç insanlara destek olmak için ilave çaba sarf ettiğini belirten Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, şu açıklamayı yaptı:

"Bu düşünceyle, AB Delegasyonu, pandemi döneminde durumları daha da kötüleşen yardıma muhtaç ailelere ulaşmaktan memnuniyet duymaktadır. Ülke genelindeki AB Bilgi Merkezleri ağı sayesinde gıda paketlerimizin dağıtımı Ramazan ayı sonuna kadar devam edecektir. Bu hediye paketleriyle Ramazan'ı ve yaklaşan 9 Mayıs Avrupa Günü'nü hep birlikte kutlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bölgedeki yerel ortaklarımıza gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyor ve bu mübarek ayda en iyi dileklerimi iletiyorum." - EDİRNE