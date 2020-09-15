Edirne Uzunköprü'ye ilçe dışından pazar esnafının girişi yasaklandı - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kurulan sebze-meyve pazarlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçe dışından pazar esnafı girişi yasaklandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsün bulaşma yollarının engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilave tedbirler aldı.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanan kurul, pandemi tedbirleri kapsamında aldığı karar çerçevesinde, Uzunköprü'ye ilçe dışından pazar esnafının girişinin yasaklanması kararlaştırdı.

Halk sağlığını korumak amacıyla önlemler alındığı belirtilen açıklamada, "Kovid-19 olası bulaş riskini önlemek amacıyla, pazar yerlerine tezgah kurmak ve satış yapmak üzere

Uzunköprü ilçemiz dışındaki esnafın faaliyetlerine izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyenlere idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.