Basın Açıklaması - Son Dakika

BASIN AÇIKLAMASI

Yerel bir gazetemizde tarihi Böcek Mektebi binası yapımı için Cuma namazı sonrasında yardım toplanıldığına ilişkin bir haberin yer aldığı görülmektedir.

17. 12. 2021 tarihinde Cuma namazı çıkışında din görevlilerimiz tarafından yeni müftülük hizmet binamız için yardım toplanmıştır.

Yeni müftülük hizmet binamız Türkiye Diyanet Vakfı Edirne şubesi tarafından inşa edilecektir.

14 Haziran 2021 tarihinde temeli atılan tarihi Böcek Mektebi binamız ise, Valilik hizmetlerinde kullanılmak üzere Edirne Valiliğimiz tarafından inşa edilecektir.

Tarihi Böcek Mektebi koruma altında bulunan bir alan içerisinde olması dolayısıyla Müze Müdürlüğümüz gözetiminde titiz bir şekilde yürütülen ve el aletleriyle yapılan temel açma çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Böcek Mektebimiz hiçbir kişi, kurum yada kuruluştan yardım almaksızın sadece Edirne Valiliği kaynakları kullanılarak aslına uygun şekilde 14 Haziran 2022 tarihinden önce hizmete açılmış olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.