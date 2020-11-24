Edirne Valisi Canalp kentin kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı - Son Dakika

Edirne Valisi Canalp kentin kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı

24.11.2020 13:41
Edirne Valisi Canalp kentin kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı, System.String[]

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yayımladığı kutlama mesajı ile Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yayımladığı kutlama mesajı ile Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı.

Canalp, Balkanlar'ın barış ve huzur kenti Edirne'nin kurtuluşunu kutlamanın onur ve gururunun yaşandığını belirtti.

Edirne'nin aynı zaman da kentin ilk valisi Lala Şahin Paşa tarafından 1361 yılında fethedildiğini anımsatan Vali Canalp,

"Şehrimizde yüzyıllar boyunca huzur ve barış iklimi hakim olmuş ancak yirminci yüzyılın başlarında ise kara günler yaşamıştır. Şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulan bu topraklar Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 25 Kasım 1922 tarihinde TBMM kuvvetlerince teslim alınmıştır.

İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunu, 98 yıl önceki ruh ve heyecanla idrak ettiğimiz bugün vesilesiyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, o karanlık günlerde olduğu gibi bugünde vatanına sahip çıkan Edirne halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Ekrem Canalp, Edirne, Huzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Canalp kentin kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, 80 kelimelik "Koronavirüs Sözlüğü" hazırladı İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Çiçekçileri önce dijital dünya sonra korona vurdu! Sinek avlıyorlar Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır
Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu         
13:37
Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü         
12:56
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı         
12:07
Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü         
11:34
Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi         
11:20
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
İstanbul'da bazı özel hastaneler yüksek test ücreti almaya devam ediyor İstanbul'da bazı özel hastaneler yüksek test ücreti almaya devam ediyor         
10:53
23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı         
10:01
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 13:51:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne Valisi Canalp kentin kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei