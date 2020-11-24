Edirne Valisi Canalp kentin kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yayımladığı kutlama mesajı ile Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı.

Canalp, Balkanlar'ın barış ve huzur kenti Edirne'nin kurtuluşunu kutlamanın onur ve gururunun yaşandığını belirtti.

Edirne'nin aynı zaman da kentin ilk valisi Lala Şahin Paşa tarafından 1361 yılında fethedildiğini anımsatan Vali Canalp,

"Şehrimizde yüzyıllar boyunca huzur ve barış iklimi hakim olmuş ancak yirminci yüzyılın başlarında ise kara günler yaşamıştır. Şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulan bu topraklar Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 25 Kasım 1922 tarihinde TBMM kuvvetlerince teslim alınmıştır.

İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunu, 98 yıl önceki ruh ve heyecanla idrak ettiğimiz bugün vesilesiyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, o karanlık günlerde olduğu gibi bugünde vatanına sahip çıkan Edirne halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."