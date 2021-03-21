Edirne Valisi Canalp salgınla mücadele mesaisine Keşan'da devam etti - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mesaisine hafta sonu da ara vermedi.

Sağlık Bakanlığı 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide geçen haftaya göre artış yaşanan Edirne'de 200,36'dan 219,49 'a yükseldi.

Kentin, vaka sayılarının çokluğu nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunmasına neden olan ilçe ve beldelere ziyaretlerde bulunan Canalp, yöneticilerle toplantısı sonrası cadde ve sokaklarda vatandaşlarla görüşüyor.

Kurallara uyanları tebrik eden Canalp, uymayanlara da salgına karşı topyekun mücadele ile başarılı olunacağı mesajını veriyor.

- Keşan'dan başladı

Vakaların çok olduğu bilinen İpsala ve Keşan'da, ziyaret ve toplantılarını artıran Canalp, hafta sonu mesaisine erken saatlerde Keşan'a bağlı Paşayiğit Mahallesi ziyareti ile başladı.

Canalp, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, uyulması gereken tedbirler konusunda uyarı ve bilgilendirmede bulundu.

Edirne'deki vaka sayılarının artışına, yüzde 90 oranında ev ziyaretlerinin neden olduğu belirtilmişti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da ilçedeki vaka sayılarının çokluğuna atıfta bulunarak, "Keşan'ın vakaları, Edirne'nin kırmızı olmasına yetiyor." açıklamasında bulunmuştu.