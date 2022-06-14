Edirne Valisi Kırbıyık, Tarihi Selimiye Arastası esnafının çarşıdaki bereket duasına katıldı - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, Tarihi Selimiye Arastası esnafının çarşıdaki bereket duasına katıldı

14.06.2022 12:20

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Selimiye Arastası esnafıyla beraber bereket duası okudu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Selimiye Arastası esnafıyla beraber bereket duası okudu.

Kırbıyık, Edirne'nin tarihi çarşılarından Selimiye Arastası'nı ziyaret etti.

Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak ve esnafın taleplerini dinledi.

Kırbıyık, ardından dua kubbesi altında toplanan esnafın bereket için el açtığı duaya katıldı.

Daha sonra esnafla çay ve simit eşliğinde sohbet eden Kırbıyık, çarşıdaki çocuklara oyuncak armağan etti.

Kırbıyık'a ziyarette İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ali Mehmetçik Oğuz eşlik etti.

Arasta hakkında

Osmanlı döneminin Edirne'deki en önemli çarşılarından Selimiye Arastası, bugün de önemini koruyor.

Selimiye Camisi külliyesi içerisinde yer alan tarihi kapalı çarşı, şehre gelen turistlerin vazgeçilmez alışveriş merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin giderlerinin karşılanması için 3. Murat tarafından 1590 yılında yaptırılan çarşı, dükkan kiralarından elde edilen gelirle 432 yıldır vakfiyesine uygun olarak Selimiye'nin masraflarını karşılamaya devam ediyor.

Cami avlusuna bağlanan kapısının yanı sıra güney, kuzey ve doğu cephesindeki giriş kapısıyla Osmanlı'nın klasik çarşı mimarisini yansıtan arasta, 256 metre uzunluğunda 73 kemerle Mimar Davut Ağa'nın imzasını taşıyor.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde çok sayıda ayakkabıcı, yemenici olması dolayısıyla Kavaflar Çarşısı olarak tanımladığı Selimiye Arastası'nda bulunan dükkanlar artık daha çok şekerlemeci ve hediyelik eşya satan esnafa ev sahipliği yapıyor.

Edirne Valisi Kırbıyık, Tarihi Selimiye Arastası esnafının çarşıdaki bereket duasına katıldı
Edirne Valisi Kırbıyık, Tarihi Selimiye Arastası esnafının çarşıdaki bereket duasına katıldı
Edirne Valisi Kırbıyık, Tarihi Selimiye Arastası esnafının çarşıdaki bereket duasına katıldı
Edirne Valisi Kırbıyık, Tarihi Selimiye Arastası esnafının çarşıdaki bereket duasına katıldı
Edirne Valisi Kırbıyık, Tarihi Selimiye Arastası esnafının çarşıdaki bereket duasına katıldı

YORUMLAR
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Başkan Vekili Subaşı çarşı esnafını bilgilendirdi Başkan Vekili Subaşı çarşı esnafını bilgilendirdi Konya'daki Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı inşaatında sona gelindi Konya'daki Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı inşaatında sona gelindi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık, Tarihi Selimiye Arastası esnafının çarşıdaki bereket duasına katıldı - Son Dakika

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