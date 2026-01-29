Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış - Son Dakika
Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış

Edirne ve Kırklareli\'nde Sağanak Yağış
29.01.2026 10:24
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu, su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

Edirne'de sabah çiseleme şeklinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde ise dün akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle kent genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişlerinde yağışın dinmesini beklerken, bazıları da şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış - Son Dakika

SON DAKİKA: Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış - Son Dakika
