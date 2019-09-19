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Edirne yunanistan sınırında 5 göçmen tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu

1 saat önce

Yunanistan sınırında 5 göçmen tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunduEdirne'nin Yunanistan'a sınır Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy'de Pakistan uyruklu 5 kaçak göçmen yaralı bulundu.

Yunanistan sınırında 5 göçmen tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu

Edirne'nin Yunanistan'a sınır Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy'de Pakistan uyruklu 5 kaçak göçmen yaralı bulundu. Hastanede tedavi altına alınan göçmenler, yüzleri kapalı 4 kişi tarafından paraları gasp edildikten sonra av tüfeği ile vurulduklarını iddia etti. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yunanistan'a sınır Meriç ilçesi Alibeyköy'de iddiaya göre 5 Afgan göçmen gece yarısı, 112'yi arayarak yaralı olduklarını söyleyip yardım istedi. Jandarma ve sağlık ekipleri Yunanistan sınırında verilen bölgeye gittiğinde 5 göçmeni yaralı halde buldu. Tüfekle vurulduklarını söyleyen göçmenler, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri süren göçmenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Göçmenler, ifadelerinde yüzleri kapalı 4 kişi tarafından gasp edilip av tüfeği ile vurulduklarını iddia etti. İsmi öğrenilemeyen Türkçe bilen yaralı göçmenlerden biri, Yanımıza yüzleri kapalı 4 kişi geldi. Önce bizden para istedi, yok dediğimizde zorla bizi arayarak paralarımızı alıp bizi gasp etti. İçlerinden biri sinirlenip geri döndü ve bir şeyler söyledikten sonra üzerimize ateş açtı. Daha sonra 112 arayarak yardım istedim. Kim olduklarını bilmiyorum dedi.

Jandarma ekipleri göçmenlerin ifadesinin ardından 2 şüpheliyi gözaltına alarak olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Edirne yunanistan sınırında 5 göçmen tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu

Yunanistan, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:54 Kaynak: DHA
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