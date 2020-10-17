Edirnekapı metrobüs durağında yenileme çalışması - Son Dakika

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden ( İETT ) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısı 00: 00'dan Pazartesi sabah saat 05: 00'e kadar Edirnekapı metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikametinin kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Edirnekapı metrobüs durağında Söğütlüçeşme istikametinde yenileme çalışması yapılacağını duyurdu. Buna göre 16 Ekim Cuma 00: 00'dan 19 Ekim Pazartesi saat 05: 00'e kadar metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti kapatılacak. İETT, bu yönü kullanacak vatandaşları bir önceki veya bir sonraki istasyonları kullanmaları konusunda uyardı.

- İstanbul