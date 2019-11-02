Son Dakika Haberleri: Ediz Hun sahnede
Son Dakika Magazin Ediz Hun sahnede

Ediz Hun sahnede

6 saat önce

Farklı mesleklerden olan bu 10 kişi neden davet edildiklerini öğrendiğinde artık herkes için çok geçtir.

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Farklı mesleklerden olan bu 10 kişi neden davet edildiklerini öğrendiğinde artık herkes için çok geçtir. Agatha Christie'nin ölümsüz eseri 'On Küçük Zenci' Yeşilçam'ın efsanevi aktörü Ediz Hun'u ilk kez tiyatro seyircisiyle buluşturuyor. Bugün 20.30'da, yarın 17.00'de Tiyatro Ak'la Kara sahnesinde izlenebilir.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:46 
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