Ediz Hun sahnede

Farklı mesleklerden olan bu 10 kişi neden davet edildiklerini öğrendiğinde artık herkes için çok geçtir. Agatha Christie'nin ölümsüz eseri 'On Küçük Zenci' Yeşilçam'ın efsanevi aktörü Ediz Hun'u ilk kez tiyatro seyircisiyle buluşturuyor. Bugün 20.30'da, yarın 17.00'de Tiyatro Ak'la Kara sahnesinde izlenebilir.