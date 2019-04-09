Edremit Belediyesi 7/24 Görevde
22 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağışlara karşı Edremit Belediyesi tarafından alınan önlemler ile sorun yaşanmadı.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde etkili olan sağanak yağışlara karşı Edremit Belediyesi
tarafından alınan önlemler ile sorun yaşanmadı. Oluşan anlık olumsuzluklarda ekiplerin müdahalesi ile hemen giderildi.
Edremit ilçesinde özellikle gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışlara karşı belediye ekipleri tarafından alınan önlemler ile herhangi bir taşkın, su basması gibi bir durum yaşanmadı. Meteoroloji'den gelen uyarı üzerine Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan
tüm ekipler seferber ederken alınan önlemler ve zamanında yapılan müdahaleler ile vatandaşların zarar görmesinin önüne geçildi. Zeytinli
Mahallesi E- 87 Karayolu köprülüğü kavşağı altında ve Güre
Mahallesi'nde meydana gelen su birikintilerine 7 gün 24 saat esası ile grev başında olan ekipler tarafından hemen müdahalede bulunuldu. Sudan
geçmekte zorlanan araçlara belediye ekipleri yardımcı oldu. Yaşanabilecek kötü bir durum büyümeden ortadan kaldırıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:58 Kaynak: İHA
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