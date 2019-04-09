Son Dakika Haberleri: Edremit Belediyesi 7/24 Görevde

Edremit Belediyesi 7/24 Görevde

22 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağışlara karşı Edremit Belediyesi tarafından alınan önlemler ile sorun yaşanmadı.

Edremit Belediyesi 7/24 Görevde, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağışlara karşı Edremit Belediyesi tarafından alınan önlemler ile sorun yaşanmadı. Oluşan anlık olumsuzluklarda ekiplerin müdahalesi ile hemen giderildi.

Edremit ilçesinde özellikle gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışlara karşı belediye ekipleri tarafından alınan önlemler ile herhangi bir taşkın, su basması gibi bir durum yaşanmadı. Meteoroloji'den gelen uyarı üzerine Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tüm ekipler seferber ederken alınan önlemler ve zamanında yapılan müdahaleler ile vatandaşların zarar görmesinin önüne geçildi. Zeytinli Mahallesi E- 87 Karayolu köprülüğü kavşağı altında ve Güre Mahallesi'nde meydana gelen su birikintilerine 7 gün 24 saat esası ile grev başında olan ekipler tarafından hemen müdahalede bulunuldu. Sudan geçmekte zorlanan araçlara belediye ekipleri yardımcı oldu. Yaşanabilecek kötü bir durum büyümeden ortadan kaldırıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:58 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti Dilan Çiçek Deniz, Duygusal Mesajıyla Çukur Dizisine Veda Etti! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:20:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit Belediyesi 7/24 Görevde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]