Edremit Belediyesi'nde kurşun sesleri korkuya neden oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye binası başkanlık katında meydana gelen tartışmada silahla ateş edilmesi korkuya neden oldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Edremit Belediyesi başkanlık katında iki grup arasında isözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra fiziki saldırıya dönüştü ve bu esnada bir kişi tarafından başkanlık katında iki el silah atıldı. Yaşanılan arbede esnasında Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Başkan Yardımcısı Ahmet Elman başkanlık katında kendi odalarında oldukları öğrenildi. Edremit Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Belediyemiz içerisinde hiçbir şekilde yaşanmasını istemediğimiz bu menfur olay sonrası gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını ve takipçisi olunacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.



Olayın bildirilmesi üzerine belediyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı arbede nedeniyle O.V. ve Y.Y. polis tarafından gözaltına alındı. - BALIKESİR