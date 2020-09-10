Edremit ilçesindeki ahırların yıkımı devam ediyor - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen, Van Gölü'nün kirlenmesine neden olan ahırların yıkımı sürüyor.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alınan karar doğrultusunda Edremit Belediyesi Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Süphan Mahallesi'nde gerekli önlemleri aldıktan sonra ahır yıkımına başladı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaptığı açıklamada, kentteki ahırların Van Gölü'ne zarar verdiğini, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Ahırların boşaltılması için tanınan 30 günlük sürenin sonunda yıkımların gerçekleştirildiğini belirten Say, "Ekiplerimizin çalışmaları neticesinde ilçemizdeki ahırlar bir bir kaldırılıyor. Daha yaşanabilir bir Edremit için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Van Gölü'nün kirlenmesine neden olan ahırların sahipleri de yıkımı sürecinde bize destek veriyor. Desteklerinde dolayı ahır sahiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında 20 Mayıs'ta yapılan toplantıda Edremit ilçesindeki ahırların yıkımı kararlaştırılmıştı.