Edremit Körfezi'nde yağmur zeytine ilaç oldu - Son Dakika

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde iki gün süreyle devam eden yağmur zeytine ilaç oldu. Meteorolojinin fırtına ve dolu uyarıları ile tedirgin olan zeytin üreticileri, afetsiz gelen yağmurla sevinirken, zeytin hasadına hazırlanmaya başladı.

Balıkesir'in Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde etkili olan yağmur zeytincileri sevindirdi. Yağmurla birlikte zeytinler irileşirken, zeytinde ve yağda kalitenin artacağını anlatan çiftiler, zeytinyağına iyi fiyat bekliyorlar. Aylardın yağmuru bekleyen çiftiler, hasat hazırlığına başladı. Yörede 5 aydır yağmur düşmediğini anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, "Yaklaşık 5 aydır yağmur yoktu. İki gündür düşen yağmur zeytinin yüzünü güldürdü. Yağmurla birlikte kuraklık ortadan kalktı. İnşallah bundan sonra da yağmurun devamı gelir. Çiftçinin yüzü güldü. İnşallah, yağ fiyatları da iyi olur. Bereketli bir sezon bekliyoruz" dedi. Zeytinci İbrahim Ekşi de, "5 aydır yağmur yoktu. Zeytinler çok bunalmıştı. Yağmur yağdı. Zeytincinin yüzü güldü. Mahsulümüz iyi olacak. İnşallah yağımıza da iyi bir fiyat verilirse yüzümüz güler" dedi. - BALIKESİR