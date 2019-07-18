Edremit'te asırlık dev buğday ambarı ilgi gördü

Edremit
ilçesine bağlı Kırsal Bostancı Mahallesinde eski eşya ticareti yapan Muammer Aşık
, yaklaşık bir asırlık olduğu tahmin edilen ahşaptan yapılmış olan buğday ambarını satışa çıkardı. Ambarı, Dursunbey
'den getirdiğini anlatan Aşık, ambarın yapımında çivi kullanılmadığını söyledi.
İlçenin Bostancı Mahallesinde Çanakkale- İzmir
karayolu üzerinde eski eşya ticareti yapan 46 yaşındaki Muammer Aşık'ın satışa sunduğu tarihi buğday ambarı ilgi gördü. Ambarın, Dursunbey'in Çamköy
Mahallesinden satın alındığını anlatan Aşık, "Ambarımız 3,5 x 2,5 ebadında olup yüksekliği de 3 metredir. Yapımında çivi kullanılmamıştır. Yaklaşık bir asırlık olmasına rağmen hiç yıpranmamış. Kamyonun üzerinde alıcısını bekliyor. Değişik amaçlarla kullanılabilir" dedi. - BALIKESİR