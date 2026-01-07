Edremit\'te Bungalov Yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir bungalovda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Avcılar Mahallesi'ndeki bir bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kontrol altına alıp, söndürdüğü yangında bungalov kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.