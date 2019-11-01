Son Dakika Haberleri: Edremit'te öğrenciler 2 ton çöp topladı
Son Dakika Güncel Edremit'te öğrenciler 2 ton çöp topladı

Edremit'te öğrenciler 2 ton çöp topladı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı öğrencilerinin katılımıyla Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik kampanyasında yaklaşık 2 ton çöp toplandı.

Edremit'te öğrenciler 2 ton çöp topladı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı öğrencilerinin katılımıyla Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik kampanyasında yaklaşık 2 ton çöp toplandı.


Edremit Belediyesi öncülüğünde Van Gölü sahilindeki Lalapaşa Parkı'nda başlatılan temizlik kampanyasına Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Müdiresi Rezzan Bayram, okul öğrencileri ve öğretmenler katıldı. Denetim serbestlik yükümlülerinin de destek verdiği temizlik çalışmalarında öğrencilerle birlikte 2 ton çöp toplandı. Öğrenciler sahil boyunca topladıkları çöpleri, çöp poşetlerine doldurarak temizlik araçlarının alması için hazır hale getirdiler.


Öğrencilerle birlikte çöp toplayan ve daha sonra açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, vatandaşlara çevrenin temiz tutulması ve Van Gölü'nün korunması noktasında çağrıda bulundu. Başkan Karahan, "Lütfen bize binlerce yıl öncesinden aktarılan, binlerce yıldır insanımızın kullandığı bu Van Gölü'nü bize emanet edildiği şekilde, biz de sonraki nesillere emanet edelim. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Bu bilinçle hareket edilmesi konusunda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.


Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Müdiresi Rezzan Bayram da, Edremit Belediyesine teşekkür ederek, kendileri adına bunun daha bir başlangıç olduğunu belirterek, çok daha kapsamlı temizlik programları düzenleyeceklerini kaydetti. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı ABD ordusu Kobani'nin güneyinde bombaladığı üsse geri döndü Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:03:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te öğrenciler 2 ton çöp topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]