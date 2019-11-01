Edremit'te öğrenciler 2 ton çöp topladı

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı öğrencilerinin katılımıyla Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik kampanyasında yaklaşık 2 ton çöp toplandı.



Edremit Belediyesi öncülüğünde Van Gölü sahilindeki Lalapaşa Parkı'nda başlatılan temizlik kampanyasına Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Müdiresi Rezzan Bayram, okul öğrencileri ve öğretmenler katıldı. Denetim serbestlik yükümlülerinin de destek verdiği temizlik çalışmalarında öğrencilerle birlikte 2 ton çöp toplandı. Öğrenciler sahil boyunca topladıkları çöpleri, çöp poşetlerine doldurarak temizlik araçlarının alması için hazır hale getirdiler.



Öğrencilerle birlikte çöp toplayan ve daha sonra açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, vatandaşlara çevrenin temiz tutulması ve Van Gölü'nün korunması noktasında çağrıda bulundu. Başkan Karahan, "Lütfen bize binlerce yıl öncesinden aktarılan, binlerce yıldır insanımızın kullandığı bu Van Gölü'nü bize emanet edildiği şekilde, biz de sonraki nesillere emanet edelim. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Bu bilinçle hareket edilmesi konusunda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.



Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Müdiresi Rezzan Bayram da, Edremit Belediyesine teşekkür ederek, kendileri adına bunun daha bir başlangıç olduğunu belirterek, çok daha kapsamlı temizlik programları düzenleyeceklerini kaydetti. - VAN