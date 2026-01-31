Edremit'te öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika
Edremit'te öğretmen evinde ölü bulundu

Edremit\'te öğretmen evinde ölü bulundu
31.01.2026 12:32
51 yaşındaki öğretmen Erol Arık, evinde yalnızken ölü bulundu, otopsi için adli tıpa gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süredir haber alınamayan 51 yaşındaki öğretmen Erol Arık evinde ölü bulundu.

Cennetayağı Mahallesi 6046 Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki evinde yalnız yaşayan Arık'a ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dördüncü kattaki daireye pencereden girdi. Eve giren ekipler, Arık'ı evde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arık'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erol Arık'ın ilçeye bağlı kırsal Avcılar Mahallesi'nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edremit'te öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Edremit'te öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika
