Edremit'te Şiddetli Lodos Fırtınası Felç Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Edremit'te Şiddetli Lodos Fırtınası Felç Etti

Edremit\'te Şiddetli Lodos Fırtınası Felç Etti
08.01.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 90 km/s hızla esen lodos fırtınası, deniz taşmasına ve hasara yol açtı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası hayatı felç etti. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle deniz taştı, turistik işletmeler sular altında kaldı. Kara ile denizin birleşmesi sonrası ekipler alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı gözde tatil bölgesi Altınoluk'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Rüzgarın hızının zaman zaman 90 kilometreye kadar çıktığı bölgede oluşan dev dalgalar, sahil şeridini aştı. Denizin taşması sonucu kordon boyunda bulunan yürüyüş yolları ve çok sayıda turistik işletme sular altında kaldı. İş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bölge sakinleri ve işletmeciler, suların tahliye edilmesi için yetkililerden yardım isterken, ekiplerin bir an önce bölgeye müdahale etmesini talep etti. Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Balıkesir, Edremit, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit'te Şiddetli Lodos Fırtınası Felç Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Elif Kumal’ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Görüşmeler başladı Szymanski Fenerbahçe’den gidiyor Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor
Trump’ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis’e bilgi veriyorum Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

11:48
Fenerbahçe’nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Fenerbahçe’nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 11:57:52. #7.11#
SON DAKİKA: Edremit'te Şiddetli Lodos Fırtınası Felç Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.