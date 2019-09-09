Son Dakika Haberleri: Edremit'te Yılmaz Akpınar Kültür Evi açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Edremit'te Yılmaz Akpınar Kültür Evi açıldı

52 dakika önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Yılmaz Akpınar Kültür Evi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünde hizmete açıldı.

Edremit'te Yılmaz Akpınar Kültür Evi açıldı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Yılmaz Akpınar Kültür Evi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünde hizmete açıldı.


Edremit ilçesinin köklü ailelerinden hayırsever Akpınar ailesi tarafından bağışlanan ve Edremit Belediyesi tarafından restore edilen Gazi Caddesi üzerinde ki tarihi yapı "Yılmaz Akpınar Kültür Evi" ve "Yılmaz Akpınar Balıkesir Edremit Mikrofinans Şubesi" olarak hizmet vermeye başladı.


Bugüne kadar 30'a yakın eğitim ve sağlık kuruluşu binası bağışlayarak Balıkesir'in Edremit Körfezi'nin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına önemli katkılarda bulunan Akpınar Ailesi, verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi.


Edremit Körfezi'nde bugüne kadar 30'a yakın eğitim ve sağlık kuruluşu binası bağışında bulunan Akpınar Ailesi; "Muzaffer Akpınar Kültür Evi" ve "Yılmaz Akpınar Balıkesir Edremit Mikrofinans Şubesiyle" bölgede yoksulluğun azaltılması ve kültürel gelişimin desteklenmesine yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, merhum hayırsever Yılmaz Akpınar'ın oğlu Muzaffer Akpınar tarafından Edremit Belediyesine bağışlanan Gazi Caddesi'ndeki tarihi bina, belediye tarafından "Yılmaz Akpınar Kültür Evi" olarak restore edildi.


Restorasyon çalışmaları tamamlanan "Yılmaz Akpınar Kültür Evi", Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü olan 9 Eylül'de, Önceki Dönem İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül, Muzaffer Akpınar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Akpınar ve basın mensuplarının katıldığı törenle hizmete girdi. Yılmaz Akpınar Kültür Evinin giriş katında, Akpınar Ailesi'ne ait fotoğraf ve diğer dokümanlarla Edremit ve Körfez ilçelerinde yaptırılan eğitim, sağlık ve sosyal tesislerin görselleri yer alıyor. İkinci kat ise Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Muzaffer Akpınar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından oluşturulan, "Yılmaz Akpınar Edremit Mikrofinans Şubesi" olarak hizmet vermeye başladı.


Tören sonrasında Kültür Evinden, Edremit Belediye Meclis Salonuna geçen davetliler huzurunda, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile Muzaffer Akpınar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının dar gelirli kadınlara mikrokredi dağıtımı gerçekleştirildi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Akpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı
Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 20:12:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te Yılmaz Akpınar Kültür Evi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]