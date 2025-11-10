Atatürk, Vefatının 87. Yılında Edremit'te Anıldı

(BALIKESİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Edremit'te düzenlenen törenlerle anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saat 09.05'te Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda siren sesleri eşliğinde hayat durdu.

Atatürk, vefatının 87'nci yılında Edremit'te düzenlenen törenlerle anıldı. 10 Kasım'da saat 09.05'te Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda siren sesleri eşliğinde saygı duruşu yapıldı. Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan katıldı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm kentte Ulu Önder'in anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Meydandaki törenin ardından anma programı Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesi ve temsili geçit töreni ile anma programı sona erdi.