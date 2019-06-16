Son Dakika Haberleri: Efeler Belediye Başkanı Atay, Üsküdar'da seçim çalışmasına katıldı
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Efeler Belediye Başkanı Atay, Üsküdar'da seçim çalışmasına katıldı

2 saat önce

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, İstanbul'da Millet İttifakı'nın sürdürdüğü seçim çalışmalarına destek olmak için İstanbul'a gitti.

Efeler Belediye Başkanı Atay, Üsküdar'da seçim çalışmasına katıldı, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, İstanbul'da Millet İttifakı'nın sürdürdüğü seçim çalışmalarına destek olmak için İstanbul'a gitti. Fatih Atay, Üsküdar'da iskele ve meydanda kurulan CHP ve İYİ Parti'nin seçim çadırlarını ziyaret etti.

İstanbul'da Millet İttifakı'nın sürdürdüğü seçim çalışmalarına katılan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, CHP İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen ile birlikte Üsküdar'da iskele ve meydanda kurulan seçim çadırlarına ziyarette bulundu.

İstanbul'daki seçim çalışmalarında vatandaşların İmamoğlu'na karşı destek ve ilgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Seçim çalışmaları çerçevesinde İstanbul'da yaşayan Aydınlı hemşehrilerimizle de bir araya geldik. Görüştüğümüz her hemşerimizin İmamoğlu'na destek olacakları gözlerinden de okunuyordu. Kendilerinden ayrıca destek sözü de aldık. Devam eden çalışmalarda, Millet İttifakı çatısı altında gerek partililerimiz gerekse de İYİ Partili seçim görevlileri, sahada dur durak bilmeden adayımız İmamoğlu'na destek istiyorlar. Açıkçası her kesimden vatandaşların ilgisi de her geçen gün seçim yaklaştıkça da katlanarak artıyor. Bu ilginin 23 Haziran'da sandıkta büyük bir destekle İmamoğlu'na zafer yaşatacağına inanıyoruz. 31 Mart günü nasıl Aydın'da ve Efeler'de kazandıysak, 23 Haziran'da da İstanbul'da kazanacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi. - AYDIN
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
Üsküdar, Mehmet Fatih Atay, İstanbul, Efeler, Politika
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