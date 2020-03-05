Efeler'de festival heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler'de festival heyecanı - Son Dakika

Efeler'de festival heyecanı

6 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler 1. Gastronomi Festivali'nin yapılacağı Pınarbaşı Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Efeler'de festival heyecanı, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler 1. Gastronomi Festivali'nin yapılacağı Pınarbaşı Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Atay, tüm vatandaşları festivale davet etti.


Efeler Belediyesi tarafından "Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Beslenme" sloganı ile bu yıl ilki düzenlenecek olan Efeler Gastronomi Festivali için hazırlıklar Pınarbaşı Mesire Alanı'nda yapılan çalışmalar ile son sürat devam ediyor. İlçedeki sosyo-kültürel faaliyetleri çeşitlendirerek "Marka Kent Efeler" vizyonu için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, festival alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyip çalışanlarından bilgi aldı.


Başkan Atay yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz festival bizi oldukça heyecanlandırıyor. Hazırlıkları için belediye çalışanlarımızın yoğun emek sarf ettikleri etkinliğimiz, ilçemizin ve Ege'nin yöresel yemeklerinin tanıtılacağı ve tadılacağı bir festival olacak" dedi.


Efeler halkının, yapılacak yarışmalarla eğlenceli vakit geçirirken mutfak atölyelerini ziyaret ederek Hazer Amani gibi usta şeflerden mutfak sırlarını da öğreneceklerine vurgu yapan Başkan Atay, "Festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.


Festivalde, Efeler'in ve Ege Bölgesi'nin yöresel yemekleri tanıtılırken yarışmacıların hazırladıkları yemekler, alanında uzman jüriler tarafından değerlendirilecek. Efeler 1. Gastronomi Festivali'nde uluslararası üne sahip mutfak şefleri ve düzenleyeceği konserle Yeni Türkü müzik grubu yer alacak. 20- 22 Mart tarihleri arasında 3 gün sürecek festivalde 1'inci gün et yemekleri, 2'nci gün zeytinyağlı yemekler, 3'üncü gün ise tatlılar değerlendirilecek. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:47 Kaynak: İHA
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