Efeler'de semt pazarlarının günleri değişti - Son Dakika

Ülke genelinde hafta sonları 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla semt pazarlarının günlerinde yeni düzenlemeler yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ardından açıklanan normalleşme takvimine göre ülke genelinde bazı kısıtlamalar devam edecek. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelgeye göre hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak. Hafta sonları uygulanacak olan kısıtlamalar kapsamında Efeler ilçesinde kurulan semt pazarlarının günlerinde de değişikliğe gidildi. Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü Efekent, Kurtuluş, Dalama, Ovaeymir ve Çeştepe semt pazarları, Salı günü Salı semt pazarı, Çarşamba günü Çarşamba semt pazarı, Perşembe günü Ata kapalı pazar yeri ve Kemer semt pazarı, Cuma günü ise Soğukkuyu ve Umurlu semt pazarı kurulacak. Ayrıca Nevzat Biçer üretici pazarı ve Fatih kapalı pazar yerinin de haftanın beş günü açık olacak. - AYDIN