Efeler Ligi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Efeler Ligi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonunun değerlendirildiği, 2020-2021 sezonuyla ilgili görüşlerin paylaşıldığı toplantı yapıldı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonunun değerlendirildiği, 2020-2021 sezonuyla ilgili görüşlerin paylaşıldığı toplantı yapıldı.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre Ankara'daki toplantıya TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Genel Sekreter Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, TVF Ligler ve Teknik İşler Müdürü Orhan Aydın, kurum avukatı Merve Burcu İlhan ve kulüp temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Üstündağ, "Geçtiğimiz sezonu yaşanan pandemi süreci nedeniyle, normal sezon sonrası noktalamak zorunda kalmış, bitirememiştik. Bu süreç sonrası sizlerin görüş ve önerilerini dinleyip, değerlendireceğimiz bir toplantı gerçekleştirmek istedik. AXA Sigorta Efeler Ligi'ni yeni sezonda 16 takım üzerinden oluşturduk. 12 takımlı ligde düşmeyi kaldırdık, TVF 1. Lig'de final etabına katılmaya hak kazanan 4 takımımızı da lige almaya karar verdik. Ligimize yeni katılan 4 takımımıza hoş geldiniz diyor, başarılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezona eylül ayında başlamayı düşündüklerini belirten Üstündağ şunları aktardı:

"Voleybola yakışır güzel bir sezon olmasını da temenni ediyorum. Aramıza yeni katılan kulüplerimiz, değişen yöneticilerimiz var. Yine bu sene değişik bir format izleyerek antrenörlerimiz de bu toplantıda aramızda bulunuyor. Zor süreçte herkesin düşüncesine, desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Tartışalım, görüşelim, doğrusu ne ise hep birlikte karar verelim. Yeni sezonda maçlarımıza eylül ayında başlamayı düşünüyoruz. CEV ve FIVB ile bu süreçte sürekli görüştük, sürekli konuştuk, gerekli yazışmaları yaptık. Ligi uzun tutmak istiyoruz fakat pandemi sürecinin nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz. Burada sizlerle birlikte ortak bir karar alacağız. Alacağımız karar herkesi mutlu edecek bir karar olacaktır. Kulüplerimizle, teknik kadroda görev alan arkadaşlarımızla, camiamızda bulunan herkesle yaptığımız görüşmeler sonrasında doğru işler yapmak için gayret sarf ediyoruz. Biz voleybol liglerimiz için elimizden gelenini en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sadece bizim yapacak olmamız da yeterli değil, bunu hep birlikte başaracağız."

Üstündağ, yeni sezonda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele edecek tüm takımlara başarı diledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:27 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Efeler Ligi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor
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