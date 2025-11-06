Efes Selçuk'ta Tabela Denetimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Efes Selçuk'ta Tabela Denetimleri Başladı

06.11.2025 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde görüntü kirliliğini önlemek için tabela denetimlerine başladı. Mevzuata aykırı tabelalar kaldırıldı ve esnafa yasal tabela kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla ilçe genelinde tabela denetimlerine başladı. Denetimler kapsamında mevzuata aykırı ve izinsiz yerleştirilen tabelalar kaldırıldı.

Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla ilçe genelinde tabela denetimlerine başladı. Uzun süredir devam eden bilgilendirme ve uyarı sürecinin ardından, uygulama ilk olarak Şirince Mahallesi'nde başlatıldı.

Yasal mevzuata uygun olmayan, izinsiz olarak yerleştirilen veya çevre estetiğini bozan tabelalar zabıta ekiplerince tespit edilerek kaldırıldı. Uygulama sırasında esnafa mevzuata uygun tabela kullanımı konusunda bilgilendirmeler de yapıldı. Tabela denetimi, zabıta ekipleri tarafından kent genelinde aşamalı olarak sürdürülerek önümüzdeki günlerde ilçe merkezinde de denetimler başlatılacak.

"Amacımız kentimizin kimliğine yakışan bir görsel bütünlük sağlamak"

Yürütülen çalışmanın amacının kent estetiğini korumak ve düzeni sağlamak olduğunu vurgulayan Zabıta Müdürü Abdullah Taşkınçay, "Efes Selçuk'un hem yerel halkı hem de ziyaretçileri için daha düzenli, temiz ve estetik bir Efes Selçuk görünümü oluşturmak istiyoruz. Uzun süredir esnaflarımıza yasal mevzuat ve tabela standartları konusunda bilgilendirmeler yapıyorduk. Ancak yapılan uyarılara rağmen bazı işyerlerinde izinsiz veya görüntü kirliliği yaratan tabelalar bulunmaya devam etti. Bizler de bu konuda kararlılık göstererek çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Şirince Mahallesi'nden başlayarak bu tür tabelaları kaldırma kararı aldık. Çalışmamızı ilerleyen günlerde ilçe merkezinde de devam ettireceğiz. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil, kentimizin kimliğine yakışan bir görsel bütünlük sağlamak. Esnafımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz " dedi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin tabela düzenleme çalışmaları önümüzdeki haftalarda diğer mahallelerde de devam edecek.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Selçuk, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Tabela Denetimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun“ afişleri şehri ayağa kaldırdı "Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı
Selim İmamoğlu’na MASAK raporundaki paralar soruldu İşte yüklü meblağın kaynağı Selim İmamoğlu'na MASAK raporundaki paralar soruldu! İşte yüklü meblağın kaynağı
Kayyum atanan Investco Holding milyarlarca liralık halka açık şirketlere sahip Kayyum atanan Investco Holding milyarlarca liralık halka açık şirketlere sahip
Kim Kardashian’a soğuk duş: yeni dizisi yerden yere vuruldu Kim Kardashian'a soğuk duş: yeni dizisi yerden yere vuruldu
Galatasaray maçı öncesi Amsterdam’da alarm Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

10:00
Yok artık Osimhen Dün gece yaptıkları bütün dünyanın dilinde
Yok artık Osimhen! Dün gece yaptıkları bütün dünyanın dilinde
09:45
Osimhen’in tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu
Osimhen'in tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu
09:43
Tanju Özcan’dan kendisine ’’Yezit’’ diyen Davutoğlu’na yanıt
Tanju Özcan'dan kendisine ''Yezit'' diyen Davutoğlu'na yanıt
09:40
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum’dan mı doğuyor
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?
08:21
Noterlikte yeni dönem Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak
Noterlikte yeni dönem! Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak
08:04
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl risk bu bölgede
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl risk bu bölgede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 10:11:47. #7.13#
SON DAKİKA: Efes Selçuk'ta Tabela Denetimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.