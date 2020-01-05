Efkan Ala Kültür Merkezi'ndeki kurs kayıtları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efkan Ala Kültür Merkezi'ndeki kurs kayıtları başladı - Son Dakika

Efkan Ala Kültür Merkezi'ndeki kurs kayıtları başladı

6 saat önce

Palandöken Belediyesince hizmete açılan Efkan Ala Kültür Merkezi'nde çeşitli alan ve branşlarda verilecek eğitimler için kayıtlar başladı.

Efkan Ala Kültür Merkezi'ndeki kurs kayıtları başladı, System.String[]

Palandöken Belediyesince hizmete açılan Efkan Ala Kültür Merkezi'nde çeşitli alan ve branşlarda verilecek eğitimler için kayıtlar başladı.

Palandöken Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldızkent'te hizmete açılan Efkan Ala Kültür Merkezinde, heykel yapım, satranç, adli takip, işaret dili, emlak danışmanlığı, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, ney, karakalem, İngilizce, diksiyon, hüsnü hat, tasavvuf musikisi, modern el sanatları, tiyatro, keman, gitar ve bağlama atölyeleri için kayıtlar başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilk etapta 19 alanda verilecek eğitimler için Palandökenli vatandaşları kayıt yaptırmaya davet etti.

Kursiyerlerin, açılan kurslarla meslek veya sanat sahibi olmalarının yanı sıra sosyal yaşama da aktif şekilde katılım sağlamalarını hedeflediklerini belirten Sunar, şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Efkan Ala Kültür Merkezimizde açtığımız kurslarla amacımız, ilçe sakinlerimizin boş zamanını olumlu faaliyetlerle değerlendirmesi ve el becerilerini geliştirmesi. Bunun yanında kursiyerlerimizin ev ekonomilerine de öğrendikleriyle ciddi katkı sağladıklarına şahit oluyoruz. Öğrenirken kazanıyor kursiyerlerimiz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor."

Palandöken, Efkan Ala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı
9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:38 Erdoğan: "Biz o akşam Trump ile bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. - Son Dakika
21:38 Erdoğan: "Ben özellikle kendisine (Trump) İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum." - Son Dakika
21:35 Suriye rejim uçakları İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin onu (Süleymani) seçmiş olması özellikle bölgede gerginliklerin... - Son Dakika
21:34 Erdoğan: "Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde... - Son Dakika
20:12 Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
20:10 9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 21:38:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Efkan Ala Kültür Merkezi'ndeki kurs kayıtları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]