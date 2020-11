Efsane güreşçi Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın tedavileri devam ediyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, korona virüs tedavileri süren eski güreşçi ve güreş antrenörlerinden Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, korona virüs tedavileri süren eski güreşçi ve güreş antrenörlerinden Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Bursa şehir hastanesinde yatmakta olan iki şampiyon güreşçimiz Nihat Kabanlı ve Reşit Karabacak'ın durumları hala kritik. Koronanın dışında Nihat Kabanlı hocamızda kanser hastalığı var Reşit Karabacak hocamızda şeker hastalığı var ayrıca böbrekleri de de problem olduğu için diyalize giriyor. Gerekli olan plazma kan önceki akşam yoğun gayretlerimizle bulundu. Şampiyonlarımızın durumunu Türkiye Güreş Federasyonu olarak an ve an takip etmekteyiz. Şehir hastanesi Bursa'mızın en yeni ve modern hastanesidir. Bu hastanede doktorlarımız tıbben yapılması gereken her şeyi yapıyorlar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Elbette tüm güreş ailesi bu konuda çok hassas. Ama bu anlamda rahat olmanızı istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan yardımcımız İhsan Selim Baydaş, Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir ve Bursa Valimiz Yakup Canbolat bey şampiyonlarımızın durumlarını yakinen takip ediyorlar. Yani şampiyonlarımız emin ellerde. Tıbben yapılabilecek her şey yapılıyor. Bu iki şampiyonumuzun sağlıklarına kavuşması için hepinizden dua bekliyoruz. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL