Efsanelerin çocukları bir arada! İdo, Doğukan, Baran ve Aydın’dan olay dans

Türk müziğinin usta isimlerinin mirasını taşıyan çocukları bu kez aynı projede bir araya geldi. İdo Tatlıses, Doğukan Manço, Baran Mengüç ve Aydın Kurtoğlu, sosyal medyada çok konuşulan bir videoya imza attı.

“CİLVELİM” İLE DANS ETTİLER

Baran Mengüç’ün yeni şarkısı “Cilvelim” için bir araya gelen dörtlü, şarkı eşliğinde dans etti. Eğlenceli anların yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, takipçilerden yoğun ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

Müzik dünyasının dört farklı kuşağını temsil eden isimlerin aynı karede buluşması, hayranları tarafından “efsanelerin mirası” yorumlarıyla karşılandı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.