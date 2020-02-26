Ege'de Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu

2019'daki spor organizasyonlarına ilişkin yapılan değerlendirmenin ardından seçilen yılın takımları, yılın teknik direktörü, yılın antrenörleri, yılın sporcuları ve olimpiyat onur ödüllerini kazananlara ödülleri Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törenle verildi. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, yaptığı konuşmada, İzmir'de sporun ve spor kültürünün gelişmesine yönelik faaliyetler de gerçekleştirdiklerini söyledi. Çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle geleneksel futbol turnuvasının yanı sıra voleybol turnuvasını sürdürdüklerini, 2 yıl önce gerçekleştirdikleri "İzmir Spor Tarihi" sempozyumdaki bildirilerin yer aldığı kitabın da basıldığını hatırlatan Okumuş şöyle konuştu:



" Ege'de yılın spor ödülleri organizasyonuna 8 yıl önce başlamıştık. Belirli kriterlere dayanan isimlere ödül verilmesi, bizleri uluslararası alandaki müsabakalarda gururlandıran sporcularımıza taltifte bulunmanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Minik bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Aynı şekilde Ege'ye şampiyonluk sevinci yaşatan Denizlispor ve Menemenspor takımları da yılın takımları oldu."



Başkan Okumuş, organizasyona önemli destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti. Organizasyonda 46. ve 47. TSYD Ege Kupası'nın ana sponsorluğunu üstlenen ve amatör branştaki sporculara destek veren Folkart'a, 8. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri organizasyonuna sponsorluk desteği veren Simya Metal'e ve İzmir Spor Tarihi sempozyumu ve kitabındaki katkılarından dolayı Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Günver Güneş'e teşekkür plaketi verildi.



Organizasyonda ödül alanlar şöyle:



Yılın takımları: Ekol Göz Menemenspor, Yukatel Denizlispor



Yılın teknik direktörü: Yücel İldiz (Yukatel Denizlispor Eski Teknik Direktörü)



Yılın antrenörleri: Özgür-Aysel Gümüşlü (Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota almayı başaran Nazlı Savranbaşı'nın antrenörleri), Türker Oktay (Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanarak ilki başaran milli sporcu Emre Sakçı'nın antrenörü)



Olimpiyat Onuru Ödülleri: İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan (Cimnastik), Emre Sakçı (Yüzme), Dilara Uralp (Rüzgar sörfü)



Ege'de yılın sporcuları: Kerem Kamal (Güreş), Derin Baytur, Okyanus Arıkan, Can Ertürk (Yelken), Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş (Cimnastik)