Ege Rallisi Start Alıyor

CARMEDYA -
Fiat
'ın, gençleri motor sporları dünyasına kazandırmak için organize ettiği "Egea Gençler Kupası"nın 2019 ayağı başlıyor.
Uzun yıllardır,
Türkiye
'de otomobil sporlarının gelişmesine
katkıda bulunan Fiat Motor Sporları'nın genç pilotlara özel düzenlediği "Egea
Gençler Kupası" heyecanının ikinci sezonu başlıyor. Kupa'nın ikinci sezonu;
13-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan zorlu asfalt etaplarıyla ünlü Ege
Rallisi'yle start alacak. Yeni katılımcıları ile toplamda 7 aracın yarışacağı
kupa, 2019 sezonu kapsamında 5 ralli yarışından oluşacak. Fiat Motor Sporları
Takımı ise 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında
Fatih Kara
– Bilge Ayan
ikilisi ile önden 2 çeker sınıfında mücadele ediyor olacak. Sezona Ege Rallisi
ile merhaba diyecek olarak takımın resmi pilotları,
Tofaş
'ta geliştirilen Egea
HB ralli otomobili ile kendi klasmanlarında yine en iyi dereceleri
hedefliyorlar.
Gençlere özel fırsatlar
Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, "Egea
projesi ortaya çıkarken dile getirdiğimiz 'iyi bir otomobil aynı zamanda
ulaşılabilir olmalı' vurgusunu motor sporları için de geçerli kılmak için
çalışıyoruz. Birikim ve tecrübemiz paralelinde, yetenekli gençlerin profesyonel
bir yapı altında geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda,
otomobil sporlarına meraklı 18-28 yaş aralığındaki gençleri en uygun katılım
şartlarında Egea Gençler Kupası'na davet ediyoruz" diye konuştu.
Projeler devam edecek
Gençlere yönelik projelerini sürdürmeye ve motor sporlarına
katma değer sağlamaya devam edeceklerine de değinen Kafkas, "Geçtiğimiz yıl
gelecek vadeden, oldukça başarılı genç arkadaşlarımızla çalıştık. Egea Gençler
Kupası'nın 2019 yılı yarış takviminde yine iddialı genç pilotlarımız olacak. Bu
yıl da 3 gencimiz TOSFED adına olmak üzere, 7 pilotumuz Tofaş Ar Ge'de
geliştirilen 170
HP
'lik 1.4 Turbo motorlu, bütün güvenlik ekipmanları FIA
tarafından homologe edilmiş önden 2 çeker sınıfı Egea HB'lerle yarışma şansı
buluyor" diye konuştu.
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