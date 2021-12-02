Ege Üniversitesi Engelli Çocuk Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı 10 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor - Son Dakika

Prof. Dr. Durmaz,"Merkezimiz engelli çocukların rehabilitasyonunda önemli görev üstleniyor"

Engelli çocukların eğitimi ve sosyal yaşama adaptasyonunun sağlanması amacıyla bilim temelli faaliyetlerini sürdüren EÜ Engelli Çocuk Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı,içerisinde fizyoterapi ve hidroterapi salonundan resim ve müzik odasına, spor ve oyun odalarından kütüphaneye, kümes hayvanları parkından iyileştirme bahçelerine, 10 bin metrekarelik alanda engelli çocuklarınrehabilitasyonunda önemligörev üstleniyor.

Dünyada ve Türkiye'de engelli haklarına ve onların sosyal hayata adaptasyonlarına yönelik çalışmalar artarak devam ediyor. Engelli bireylerin çocukluktan itibaren alacakları eğitimler ve tedaviler ise topluma kazandırmaları adına büyük önem taşıyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz Engelli Çocuk Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma Uygulama Merkezi,engelli çocukların rehabilistasyonu, bu çocukların eğitimi ve sosyal yaşama adaptasyonu ile ailelerinin bilinçlendirilmesi noktasında önemli rol üstleniyor. Sadece engelli çocuklara değil, engelli ailelerine yönelik bilim temelli çalışmalar da yürüten merkezimiz, çocuklar ve ailelerinin keyifli zaman geçirebilecekleri bir konsepte hizmetlerini sunuyor. Üniversite olarak engelli bireylerin yaşamlarını daha rahat bir ortamda sürdürebilmeleri adına önemli projeleri hayata geçirdik ve bu anlayışımızı sürdürüyoruz.Tüm engelli bireylerin engelsiz bir yaşam sürmesi üniversite olarak önceliğimiz. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engellilik konusunda farkındalık oluşturmasını diliyorum. Hepimizin bir engelli adayı olduğu bilinciyle tüm engelli bireylere sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi ve Eğitim Parkı Kurucu Müdürü Prof. Dr. Berrin Durmaz ise3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezinde yapılan çalışmalara değindi. EÜ yerleşkesinde bulunan Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi ve Eğitim Parkının fiziki koşullar açısından rehabilitasyon merkezlerinden ayrıldığını söyleyen Prof. Dr. Durmaz, "Türkiye'de bir üniversiteye bağlı araştırma uygulama merkezi olarak engelli çocuklara yönelik bu denli büyük ve yeterli donanıma sahip fiziki bir mekan bulunmamaktadır. Bundan ötürü sahip olduğumuz fiziki mekânın varlığı bizi bir adım öne çıkarmaktadır. 10 dönümlük bir arazi içerisinde, bahçenin yanı sıra, kümes hayvanlarının bulunduğu ve çocukların rehabilitasyonunda katkısı olacak bir mekânın varlığı, bizim önde gelen farklılıklarımızdan biridir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin dışında bunlara bağlı olarak beyin cerrahisi, ortopedi ve diğer branşlarda çocuklarla alakalı değerlendirmeler yapmamız en büyük artılarımız içerisinde yer almaktadır. Üniversitemiz Engelli Çocuk Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı engelli bireylerin rehabilitasyonunda önemli görev üstleniyor" dedi.

Merkezde verilen eğitimler kişisel gelişime katkı sunuyor

Uygulanan eğitim ve faaliyetlerin engelli çocuklara pek çok olumlu kazanım sağladığını ifade eden Prof. Dr. Durmaz, "Çocuklar için iki dönem mevcut aslında. Pandemi öncesi ve sonrası. Çünkü pandemi öncesi halk eğitim merkezinden gelen görevlilerin katılımıyla resim, müzik, hat ve ebru gibi değişik aktiviteler yapabiliyorduk. Bu aktivitelerin çocukların kişisel gelişimine katkısı oluyordu. Ancak pandemiyle beraber birebir temas uygun olmadığı için aktivitelerimiz daha kısıtlı hale geldi. Genel olarak yaptığımız aktivitelerin, çocuklara normal yaşantılarında beceri kazandırması dışında özgüven aşılaması da bizler için bir artıdır" diye konuştu.

Engelli bireylerin ailelerinin de verilen eğitimlerden memnun olduğunu belirten Prof. Dr. Durmaz,"Çocukların gün içerisinde bizimle geçirdikleri zaman diliminde edindikleri eğitimin sonuçlarının yansımaları, velilerin dikkatini çekiyor. Bize gayet olumlu geri dönüşler oluyor ki bu durum bizi daha iyiyi yapmaya teşvik ediyor. Pandemi döneminde de uygun olan etkinlikleri merkezimizde geri kalan uygulamaları ise online şekilde yürütüyoruz. Umuyoruz ki bu sürecin atlatılmasıyla beraber merkezimiz dinamik haline tekrar bürünecektir" dedi.

Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi, engelli bireylerin tedavisine yönelik fizyoterapi ve hidroterapi salonu, engelli bireylerin sosyal yönlerini geliştirmek amacıyla resim ve müzik odası, oyun salonu, spor salonu, kütüphane ve aile bekleme salonu ile engelli bireylere ve ailelerine destek vermeye devam ediyor. Rehabilitasyon havuzu ve bahçesiyle engelli bireylere yönelik çalışmaların yapıldığı merkezde, doktor muayenesi ve psikolog yardımı gibi hizmetler veriliyor.