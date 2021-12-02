Üye Girişi
Ege Üniversitesi Engelli Çocuk Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı 10 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor - Son Dakika

Ege Üniversitesi Engelli Çocuk Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı 10 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor

02.12.2021 11:51
Ege Üniversitesi Engelli Çocuk Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı 10 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor

Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla, 1992 yılından bu yana Birleşmiş Milletler kararı ile 3 Aralık tarihi "Uluslararası Engelliler Günü" olarak anılıyor.

Prof. Dr. Durmaz,"Merkezimiz engelli çocukların rehabilitasyonunda önemli görev üstleniyor"

Engelli çocukların eğitimi ve sosyal yaşama adaptasyonunun sağlanması amacıyla bilim temelli faaliyetlerini sürdüren EÜ Engelli Çocuk Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı,içerisinde fizyoterapi ve hidroterapi salonundan resim ve müzik odasına, spor ve oyun odalarından kütüphaneye, kümes hayvanları parkından iyileştirme bahçelerine, 10 bin metrekarelik alanda engelli çocuklarınrehabilitasyonunda önemligörev üstleniyor.

Dünyada ve Türkiye'de engelli haklarına ve onların sosyal hayata adaptasyonlarına yönelik çalışmalar artarak devam ediyor. Engelli bireylerin çocukluktan itibaren alacakları eğitimler ve tedaviler ise topluma kazandırmaları adına büyük önem taşıyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz Engelli Çocuk Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma Uygulama Merkezi,engelli çocukların rehabilistasyonu, bu çocukların eğitimi ve sosyal yaşama adaptasyonu ile ailelerinin bilinçlendirilmesi noktasında önemli rol üstleniyor. Sadece engelli çocuklara değil, engelli ailelerine yönelik bilim temelli çalışmalar da yürüten merkezimiz, çocuklar ve ailelerinin keyifli zaman geçirebilecekleri bir konsepte hizmetlerini sunuyor. Üniversite olarak engelli bireylerin yaşamlarını daha rahat bir ortamda sürdürebilmeleri adına önemli projeleri hayata geçirdik ve bu anlayışımızı sürdürüyoruz.Tüm engelli bireylerin engelsiz bir yaşam sürmesi üniversite olarak önceliğimiz. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engellilik konusunda farkındalık oluşturmasını diliyorum. Hepimizin bir engelli adayı olduğu bilinciyle tüm engelli bireylere sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi ve Eğitim Parkı Kurucu Müdürü Prof. Dr. Berrin Durmaz ise3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezinde yapılan çalışmalara değindi. EÜ yerleşkesinde bulunan Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi ve Eğitim Parkının fiziki koşullar açısından rehabilitasyon merkezlerinden ayrıldığını söyleyen Prof. Dr. Durmaz, "Türkiye'de bir üniversiteye bağlı araştırma uygulama merkezi olarak engelli çocuklara yönelik bu denli büyük ve yeterli donanıma sahip fiziki bir mekan bulunmamaktadır. Bundan ötürü sahip olduğumuz fiziki mekânın varlığı bizi bir adım öne çıkarmaktadır. 10 dönümlük bir arazi içerisinde, bahçenin yanı sıra, kümes hayvanlarının bulunduğu ve çocukların rehabilitasyonunda katkısı olacak bir mekânın varlığı, bizim önde gelen farklılıklarımızdan biridir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin dışında bunlara bağlı olarak beyin cerrahisi, ortopedi ve diğer branşlarda çocuklarla alakalı değerlendirmeler yapmamız en büyük artılarımız içerisinde yer almaktadır. Üniversitemiz Engelli Çocuk Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı engelli bireylerin rehabilitasyonunda önemli görev üstleniyor" dedi.

Merkezde verilen eğitimler kişisel gelişime katkı sunuyor

Uygulanan eğitim ve faaliyetlerin engelli çocuklara pek çok olumlu kazanım sağladığını ifade eden Prof. Dr. Durmaz, "Çocuklar için iki dönem mevcut aslında. Pandemi öncesi ve sonrası. Çünkü pandemi öncesi halk eğitim merkezinden gelen görevlilerin katılımıyla resim, müzik, hat ve ebru gibi değişik aktiviteler yapabiliyorduk. Bu aktivitelerin çocukların kişisel gelişimine katkısı oluyordu. Ancak pandemiyle beraber birebir temas uygun olmadığı için aktivitelerimiz daha kısıtlı hale geldi. Genel olarak yaptığımız aktivitelerin, çocuklara normal yaşantılarında beceri kazandırması dışında özgüven aşılaması da bizler için bir artıdır" diye konuştu.

Engelli bireylerin ailelerinin de verilen eğitimlerden memnun olduğunu belirten Prof. Dr. Durmaz,"Çocukların gün içerisinde bizimle geçirdikleri zaman diliminde edindikleri eğitimin sonuçlarının yansımaları, velilerin dikkatini çekiyor. Bize gayet olumlu geri dönüşler oluyor ki bu durum bizi daha iyiyi yapmaya teşvik ediyor. Pandemi döneminde de uygun olan etkinlikleri merkezimizde geri kalan uygulamaları ise online şekilde yürütüyoruz. Umuyoruz ki bu sürecin atlatılmasıyla beraber merkezimiz dinamik haline tekrar bürünecektir" dedi.

Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi, engelli bireylerin tedavisine yönelik fizyoterapi ve hidroterapi salonu, engelli bireylerin sosyal yönlerini geliştirmek amacıyla resim ve müzik odası, oyun salonu, spor salonu, kütüphane ve aile bekleme salonu ile engelli bireylere ve ailelerine destek vermeye devam ediyor. Rehabilitasyon havuzu ve bahçesiyle engelli bireylere yönelik çalışmaların yapıldığı merkezde, doktor muayenesi ve psikolog yardımı gibi hizmetler veriliyor.

Ege Üniversitesi, Rehabilitasyon, Engelli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi Engelli Çocuk Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı 10 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:36 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Vitor Pereira, Fenerbahçe'de kalmanın yolunu buldu! Rize maçında sürpriz yapacak 11:23 Vitor Pereira, Fenerbahçe'de kalmanın yolunu buldu! Rize maçında sürpriz yapacak Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın 11:10 Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! 10:23 Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi

Son Dakika Haberleri
11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek
11:35 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:28 Eski kocası tarafından öldürülen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı
11:27 Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar
11:22 Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü
11:21 Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış!
11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
11:17 Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor
11:08 Son dakika gündem haberleri
11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Sürücüler fark edip polise haber verdi! Kendini ağaca asan gencin görüntüsü infial yarattı Sürücüler fark edip polise haber verdi! Kendini ağaca asan gencin görüntüsü infial yarattı         
11:35
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Elif'e ne oldu? Sevgilisi "İntihar etti" dedi ama bıçaktaki detay soruşturmanın seyrini değiştirecek Elif'e ne oldu? Sevgilisi "İntihar etti" dedi ama bıçaktaki detay soruşturmanın seyrini değiştirecek         
11:05
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı için korkutan sözler: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek Profesör Taşova'dan Omicron varyantı için korkutan sözler: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek         
10:27
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:56:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ege Üniversitesi Engelli Çocuk Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı 10 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement