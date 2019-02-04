Ege Üniversitesi'nin Hedefi: Kalite ve Akreditasyon

Fiziki ve dijital altyapısını yenileyen, öğretim kadrosunun niteliğini artırmak için pek çok proje geliştiren,eğitim, araştırma, spor, sosyal ve kültürel olanaklarını sürekli güncelleyen Ege Üniversitesi; 2019 yılında uluslararası üyelik, sertifika ve işbirlikleri ile kalite ve akreditasyona önem verecek.

Ege Üniversitesi'nin (EÜ) tüm akademik ve idari birimlerinin hızla akredite olması için bir yandan eğitim altyapısını güçlendirirken diğer yandan da kalite süreçlerine önem verdiklerini ifade Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,"Araştırma üniversitesi olma ve uluslararasılaşma hedefine ulaşmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Eğitimin en önemli ayaklarından biri de eğitim programlarının ulusal ve uluslararası standartlarda akredite olmasıdır. Bu konuya çok önem veriyoruz. Şu anda Üniversitemizde 14 adet akredite eğitim programımız bulunuyor. Bu akredite programların devamını sağlamak ve sayılarını artırmak için tüm birimlerimize yönetim olarak tam destek vermek amacıyla Akreditasyon Destek Komisyonu'nu oluşturduk. Üniversitemizin tüm birimlerini donanımlı ve modern teknolojilerle tanıştırarak,öğrencilerimize nitelikli eğitim verip, kalitemizi 2019 yılında da artırmak istiyoruz. Bir yıl içerinde bunu büyük ölçüde başardığımızı söyleyebilirim. Bundan sonra da çalışmalarımızı sürdürecek ve tüm birimlerimizin akreditasyonunu almak için sürekli kendimizi geliştireceğiz. Kısa sürede üniversitemiz birimlerini dünyanın herhangi bir kuruluşundan akredite almaya hazır duruma getireceğiz. Akreditasyon ve kalite çalışmalarına destek olmak amacıyla öğrenci ders ve öğretim üyesi değerlendirme yazılımını hazırladık. Üniversitemizde birçok programımız ve laboratuvarlarımız YÖK nezdinde kabul gören ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından akredite edilerek, eğitim ve uygulamalardaki kalitesini tescilledi" diye konuştu.

"Hedefimiz; bilim, eğitim, araştırma ve hizmette kalite"

Ege Üniversitesinde yeşil, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kampüs oluşturmak adına büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,"Ayrıca kısa sürede Ege Üniversitesinin finansal yapısını da güçlendirdik. Kurumsal aidiyet duygusunun yüksek olduğu bir üniversite olmak için yoğun bir program yürüttük. Şimdi de Ege Üniversitesinin uluslararası bir üniversite olması ve araştırma üniversitesi arasına adını yazdırması için 2019 yılında eğitimde akreditasyonu sağlayarak kalitesini tescillemeyi amaçlıyoruz. Yükseköğretim Kurulu'nun '2018-2022 Dönemi Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nde pilot üniversiteler arasında yer aldık. Bu kapsamda uluslararası arenada eğitim ve araştırma alanlarında karşılıklı iş birliğini artırıyoruz. Farklı kıta ve ülkelerden yabancı öğretim elemanı ve öğrenci değişimine büyük önem veriyoruz. Bilimsel ve akademik çalışmalarda kalite süreçleri hem bireysel hem de kurumsal olarak öncelikli hale getirdik. Üniversitemizin ana hedefi bilim, eğitim, araştırma ve hizmetin her aşamasında kalitedir. 2019 yılında birimlerimizin stratejisi, politikası, hedefleri, vizyonu, görev tanımları, iş akışlarını belirleyeceğiz. Bütün birimlerimizi akredite sürecine tabi tutarak kurum içi ve kurum dışı paydaşların ihtiyaçlarına göre güncelleyeceğiz" dedi.