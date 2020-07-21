Ege Üniversitesinde "Danışma Kurulu" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

EÜ Konuk Evi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, üniversitelerin bulundukları şehirlerin sosyolojik dönüşümlerini sağladığını söyledi.

Türkiye'de kamu, üniversite ve sanayi iş birliği kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü belirten Köşger, "Toplumun bütün kesimleri ile toplumun ihtiyacını ön görerek üniversitelerin yaratacağı sinerji, ülkeyi daha iyi noktaya taşıyacaktır. Bizim bu sinerjiye ihtiyacımız var." diye konuştu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise toplumun gelişmesinde üniversitelerin çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Üniversite olarak üç ana parametrelerinin bulunduğunu dile getiren Budak, "Öğrenci odaklı olmak, araştırma üniversitesi olmak ve ülkemizin devletimizin, toplumuzun, sanayicilerimizin 11. Kalkınma Planı doğrultusunda öncelikli alanlarda Ar-Ge yapmak. Ege Üniversitesi olarak 209 üniversite içinde son iki yılda yıl bazlı TÜBİTAK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde en fazla proje yapan üniversiteyiz. Bütçe almada ise ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversite ve Hacettepe Üniversitesinden sonra 4'üncü sıradayız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından danışma kurulu üyeleri de konuşma yaptı.